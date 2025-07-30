В республике Алтай произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на территории республики Алтай. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

В материале говорится, что эпицентр природного катаклизма располагался в районе Северо-Чуйского хребта на расстоянии 250 км от Горно-Алтайска. При этом интенсивность подземных толчков в эпицентре достигла 5,5 балла по шкале MSK-64.

Как рассказали в региональном управлении МЧС РФ, сейсмособытие зарегистрировали в Кош-Агачском районе.

«Местным населением толчки не ощущались, <...> пострадавших нет», — подчеркнули в ведомстве.

30 июля примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск) в акватории Тихого океана возле Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7. Эпицентр природного катаклизма находился в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского, а его очаг залегал на глубине 32 км. Это сейсмособытие стало мощнейшим в регионе с 1952 года. Местных жителей предупредили об угрозе цунами, призвав покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий на Дальнем Востоке.

Ранее ученые оценили высоту волн цунами на Камчатке.