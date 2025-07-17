Жительница Ставрополья подожгла знакомого за оскорбление

Жительница Ставропольского края подожгла знакомого за оскорбление, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошел днем 26 апреля в селе Труновское. В тот день 29-летняя девушка и ее сожитель принимали у себя гостей, один из которых оскорбил во время застолья хозяйку дома.

Тогда обвиняемая принесла емкость с горючей смесью, облила сидящего на стуле обидчика и подожгла его зажигалкой. 40-летний мужчина получил ожоги 1-2 степени и был спасен благодаря вмешательству друга. После чего ему оказали медицинскую помощь.

В отношении женщины возбудили дело по ч. 3 ст. 30, п.п. «д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Она полностью признала вину и в ближайшее время предстанет перед судом.

Ранее в Петербурге мужчина попытался сжечь сожительницу после застолья.