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Жительница Ставрополья подожгла знакомого за оскорбление

Обиженная жительница Ставрополья облила мужчину горючей жидкостью и подожгла

Жительница Ставропольского края подожгла знакомого за оскорбление, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошел днем 26 апреля в селе Труновское. В тот день 29-летняя девушка и ее сожитель принимали у себя гостей, один из которых оскорбил во время застолья хозяйку дома.

Тогда обвиняемая принесла емкость с горючей смесью, облила сидящего на стуле обидчика и подожгла его зажигалкой. 40-летний мужчина получил ожоги 1-2 степени и был спасен благодаря вмешательству друга. После чего ему оказали медицинскую помощь.

В отношении женщины возбудили дело по ч. 3 ст. 30, п.п. «д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Она полностью признала вину и в ближайшее время предстанет перед судом.

Ранее в Петербурге мужчина попытался сжечь сожительницу после застолья.

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