В Петербурге посетитель напал с ножом на охранников магазина из-за салфеток

Молодой человек напал с ножом на охранников магазина в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно 78.ru.

Инцидент произошел 11 июля в магазине на улице Меркурьева в Парголово. Несколько часов назад туда пришел 27-летний мужчина, который стал агрессивно себя вести после замечания охранника, которому не понравилось, что посетитель взял на кассе слишком много салфеток. Мужчины повздорили, и посетитель ушел, но вскоре вернулся с ножом, купленным в другом магазине.

Злоумышленник набросился на двух охранников, один из которых получил тяжелое ранение в живот. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии, коллега пострадавшего, судя по видео, пытался оттащить нападавшего, и тот ранил его в руку. Пострадавшему зашили рану и отправили домой. Агрессор был задержан. По словам работников торговой точки, молодой человек терроризирует персонал уже несколько дней подряд.

Ранее молодого человека ударили ножом в шею в центре Екатеринбурга.