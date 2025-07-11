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В Петербурге посетитель напал с ножом на охранников магазина из-за салфеток

Конфликт из-за салфеток в супермаркете в Парголово закончился поножовщиной
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Молодой человек напал с ножом на охранников магазина в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно 78.ru.

Инцидент произошел 11 июля в магазине на улице Меркурьева в Парголово. Несколько часов назад туда пришел 27-летний мужчина, который стал агрессивно себя вести после замечания охранника, которому не понравилось, что посетитель взял на кассе слишком много салфеток. Мужчины повздорили, и посетитель ушел, но вскоре вернулся с ножом, купленным в другом магазине.

Злоумышленник набросился на двух охранников, один из которых получил тяжелое ранение в живот. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии, коллега пострадавшего, судя по видео, пытался оттащить нападавшего, и тот ранил его в руку. Пострадавшему зашили рану и отправили домой. Агрессор был задержан. По словам работников торговой точки, молодой человек терроризирует персонал уже несколько дней подряд.

Ранее молодого человека ударили ножом в шею в центре Екатеринбурга.

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