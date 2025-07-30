Психолог назвал причину агрессии у мужчин-водителей

Чрезмерная агрессия друг к другу возникает у мужчин-водителей из-за внутренней обиды на то, что они не дотягивают до какого-то уровня. Об этом «Радио 1» рассказал психолог Сергей Ланг.

По его словам, часто они пытаются «мериться статусом на дороге» и сравнивают себя с другими, хотя не знают материальный уровень человека и другие параметры его жизни.

«Для большинства мужчин автомобиль — это способ повысить свою самооценку, самоутвердиться среди друзей, среди своего окружения, в глазах самого себя. Поэтому это воспринимается как некая игрушка. Чаще всего негатив водители испытывают к тем, кто, например, едет на машине гораздо лучше и дороже. Это порой пробуждает зависть и озлобленность», — сказал Ланг.

Клинический психолог Дарья Сальникова до этого говорила, что внутренний конфликт в женщинах может влиять на появление недопонимания между ними и мужчинами. Она напомнила, что современные женщины хотят не только строить семью, но и развивать свою карьеру и увлечения. Чтобы избежать недопонимания с мужчиной, она порекомендовала женщине самой разобраться в понятии счастья и постараться донести свои мысли до партнера.

Ранее психолог рассказал, в чем причина конфликтов на дорогах.