На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог назвал причину агрессии у мужчин-водителей

Психолог Ланг: агрессия у мужчин-водителей возникает из-за внутренней обиды
true
true
true
close
Gleb Usovich/Shutterstock/FOTODOM

Чрезмерная агрессия друг к другу возникает у мужчин-водителей из-за внутренней обиды на то, что они не дотягивают до какого-то уровня. Об этом «Радио 1» рассказал психолог Сергей Ланг.

По его словам, часто они пытаются «мериться статусом на дороге» и сравнивают себя с другими, хотя не знают материальный уровень человека и другие параметры его жизни.

«Для большинства мужчин автомобиль — это способ повысить свою самооценку, самоутвердиться среди друзей, среди своего окружения, в глазах самого себя. Поэтому это воспринимается как некая игрушка. Чаще всего негатив водители испытывают к тем, кто, например, едет на машине гораздо лучше и дороже. Это порой пробуждает зависть и озлобленность», — сказал Ланг.

Клинический психолог Дарья Сальникова до этого говорила, что внутренний конфликт в женщинах может влиять на появление недопонимания между ними и мужчинами. Она напомнила, что современные женщины хотят не только строить семью, но и развивать свою карьеру и увлечения. Чтобы избежать недопонимания с мужчиной, она порекомендовала женщине самой разобраться в понятии счастья и постараться донести свои мысли до партнера.

Ранее психолог рассказал, в чем причина конфликтов на дорогах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами