Раскрыта вероятность пандемии из-за смертельных вирусов китайских летучих мышей

В Китае выявили два новых вируса у летучих мышей, которые генетически близки к человеку и представляют смертельную опасность. Однако пока причин переживать о риске новой пандемии рано – как только появится серьезная угроза для людей, об этом обязательно предупредят, заверил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский.

«Это пока еще не патогены. Обсуждать, как защититься, надо будет, если возникнет реальная опасность. Это пока что некий потенциал возникновения новых инфекций», — объяснил ученый в беседе с НСН.

Отметим, что особую тревогу вызвали два новых вируса из рода Henipavirus — того же, что включает вирусы Нипах и Хендра, известные своей высокой смертностью среди людей. Однако, по словам Аграновского, в летучих мышах вообще много вирусов, которые им не вредят, но при этом имеют риск перехода на людей. Это не такой простой процесс – обычно для этого вирус должен сначала перейти на другое животное и научиться преодолевать межвидовые барьеры. Таким образом, потенциальная угроза сохраняется все время – эксперты занимаются этим вопросом. Вирусолог призвал не пугать население раньше времени.

«Будем следить. Возможно, это даже не общекитайская новая угроза, а небольшая вспышка в нескольких случаях», — пояснил он.

Вирусы Нипах и Хендра широко еще никогда не распространялись – они могут лишь вызывать отдельные инфекции. При этом опасны они не течением заболевания, а охватом – так, например, COVID-19 или грипп приводит к негативным последствиям в большей степени за счет того, что поражает миллионы людей, заключил эксперт.

Напомним, выявили два новых вируса у летучих мышей ученые из Китайского института контроля эндемических заболеваний провинции Юньнань. Эти находки генетически близки к опасным для человека вирусам Нипах и Хендра, известным своей высокой смертностью среди людей. Обнаруженные вирусы найдены у плодоядных летучих мышей, обитающих вблизи фруктовых садов, рядом с человеческими поселениями.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о риске новой пандемии из-за гриппа птиц.