Королев остался без воды в жару

В Королеве произошел сбой в подаче воды в город в летнюю жару. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, аварийная ситуация возникла в 14:30 во время ремонта питающего водовода. Экскаватор повредил трубу, что привело к срабатыванию автоматики и перекрытию подачи воды. Чиновник отметил, что специалисты водокнала и аварийные службы уже устроняют аварию, а в течение нескольких часов проблему рещат за счет переключения на резервный источник. Пока же во всех микроройнах жителям подвозят воду.

«Авария не связана с технологическим сбоем на канализационно-насосной станции, который произошел вечером в четверг», — добавил глава региона.

Он призвал жителей Королева с пониманием отнестись к случившемуся.

Два дня назад после прохождения грозового фронта в Амурской области без электроэнергии остались девять населенных пунктов в четырех муниципалитетах. Отключения произошли в результате сильных ливней и порывов ветра, затронувших Белогорск, Свободный, а также Белогорский, Ромненский и Ивановский муниципальные округа.

Ранее водитель «КамАЗа» заблудился и обрушил мост в Вологодской области.