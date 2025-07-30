Врач рассказала, почему в жару стоит есть гаспачо

Летом стоит включать в свой рацион питания гаспачо — суп из томатов и овощей, он поможет освежиться, насытить организм полезными веществами и замедлить процесс старения. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

«Ликопин и антиоксиданты из томатов борются с клетками-агрессорами, ускоряющими старение и провоцирующими развитие онкологии. Остальные овощи — источники витаминов и минералов. Для баланса белков-углеводов можно добавить молодой рассольный сыр — адыгейский или брынзу», — пояснила диетолог.

По ее словам, этот суп также является низкокалорийным, на 100 г приходится около 37 ккал. При этом Денисенко призвала ограничить потребление томатов пациентам, у которых есть обострения язвенной болезни, желчнокаменная болезнь или повышенная кислотность. Она пояснила, что они могут вызвать ухудшение состояния.

Диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова до этого говорила, что кофе со льдом не стоит пить в жаркую погоду, потому что это может ухудшить самочувствие и спровоцировать проблемы с дыхательными путями. По ее словам, из-за перепада температур у некоторых людей могут возникнуть заболевания дыхательных путей, в том числе ларингит, фарингит.

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