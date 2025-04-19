Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские компании активно отказываются от удаленки

Эксперт Жилов: в России компании активно возвращаются к работе в офисе
close
Summit Art Creations/Shutterstock/FOTODOM

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция возвращения компаний к офисному формату работы. Основной причиной этого шага является стремление повысить эффективность труда: удаленная работа, введенная в период пандемии, в некоторых случаях привела к снижению продуктивности сотрудников. Работая из дома, многие сталкиваются с отвлекающими факторами, что может негативно сказываться на рабочих показателях, рассказал «Газете.Ru» Алексей Жилов, исполнительный директор и соучредитель компании ООО «СингПроПлюс», специализирующейся на предоставлении аутсорсинговых услуг в сфере линейного персонала.

Сегодня этот тренд набирает обороты и проникает во все сферы: от IT-сектора до линейного персонала.

«Параллельно с этим работодатели адаптируют и удерживают действующие кадры: сотрудникам обеспечивают вертикальное и горизонтальное развитие внутри компании, корпоративные обучения, возможность перепрофилирования. Компании на рынке борются за увеличение среднего срока работы сотрудника в организации. Для этого создается дополнительная мотивация: премии, страхование, льготная ипотека и комфортабельные офисы», — объяснил эксперт.

Возвращение к офисному формату также связано с усилением контроля и поддержанием корпоративной культуры. В офисе проще управлять командами, оперативно решать задачи и поддерживать вовлеченность сотрудников. Однако стоит отметить, что не все компании полностью отказываются от удаленной работы. Согласно опросам, множество россиян предпочитают гибридный формат работы, сочетая дни в офисе и дома.

«Возвращение сотрудников в офис может по-разному влиять на мотивацию и текучесть персонала. В некоторых случаях усиление контроля и необходимость присутствия в офисе могут привести к недовольству сотрудников, особенно тех, кто привык к гибкому графику. Согласно исследованию сервиса SuperJob, 40% россиян, работающих удаленно, при получении указания вернуться в офис готовы уволиться и перейти в другую компанию, чтобы продолжать работать удаленно», — отметил он.

Компании адаптируют различные форматы работы в зависимости от специфики бизнеса и потребностей сотрудников. Некоторые организации вводят гибридные графики, позволяя сотрудникам часть недели работать из дома, другие возвращаются к полной офисной занятости.

Чтобы сделать возвращение в офис более привлекательным, работодатели стремятся улучшить условия труда и повысить комфорт рабочих мест. Согласно исследованию HeadHunter, лишь 32% опрошенных полностью довольны удобством своего рабочего места, тогда как 48% удовлетворены лишь частично, а 17% вовсе недовольны. В ответ на это компании внедряют различные меры для повышения комфорта.

«Гибкие рабочие пространства: помещения, которые легко трансформируются для решения разных задач и помогают организовать работу в гибридном формате. Биофильный дизайн: интеграция природных элементов в офисное пространство, использование естественного освещения и экологичных материалов для создания более здоровой и приятной атмосферы. Дополнительные удобства: оборудование зон отдыха, фитнес-залов, предоставление бесплатных обедов и напитков, организация комнат для сна и релаксации», — рассказал эксперт.

Такие инициативы не только повышают удовлетворенность сотрудников, но и способствуют увеличению их продуктивности. Комфортное рабочее место способствует улучшению самочувствия, снижению стресса и повышению концентрации на задачах. Кроме того, внимание к благополучию сотрудников помогает компаниям привлекать и удерживать талантливых специалистов, снижая текучесть кадров.

«В целом, тенденция возвращения к офисному формату работы обусловлена стремлением повысить эффективность и контроль, однако предпочтения сотрудников и изменения на рынке труда указывают на необходимость поиска баланса между офисной и удаленной работой. Инвестируя в улучшение офисных условий и предоставляя гибкие варианты занятости, компании могут создать более привлекательную и продуктивную рабочую среду», — резюмировал Жилов.

Ранее россиянам объяснили, почему переработки не всегда оплачиваются.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами