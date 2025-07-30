Владимир Мау перечислил уроки перестройки для России

Экс-ректор РАНХиГС Мау: перестройка научила РФ не впадать в финансовый популизм

Перестройка научила современную Россию обеспечивать денежную стабильность в стране. Об этом написал экс-ректор РАНХиГС Владимир Мау в статье к 40-летию перестройки в журнале «Вопросы экономики», подписанной «независимый исследователь», передает РБК.

«Никакие благие намерения не могут подвергать риску макроэкономическую стабильность. Финансовая стабильность приоритетна по отношению к темпам экономического роста», — написал он.

По мнению одного из авторов экономических реформ, подобно предыдущим попыткам (НЭП и реформа 1965 года. — «Газета.Ru») переустроить советскую экономику, перестройка не дала устойчивого эффекта, но в результате обострились политические проблемы, а система была разрушена.

Мау подчеркнул, что опыт перестройки для России — «мощное противоядие от финансового популизма», а финансовая стабильность важнее краткосрочных политических результатов.

Вторым уроком перестройки экономист назвал темп институциональных реформ, которые, по его словам, должны осуществляться постепенно, по мере формирования социального спроса. Третий урок перестройки — осознание необходимости аккуратного отношения к зависимости страны от микрохозяйственных связей, считает Мау.

До этого глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью Дума ТВ спрогнозировал приток инвестиций в российскую экономику.

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