На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Владимир Мау перечислил уроки перестройки для России

Экс-ректор РАНХиГС Мау: перестройка научила РФ не впадать в финансовый популизм
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Перестройка научила современную Россию обеспечивать денежную стабильность в стране. Об этом написал экс-ректор РАНХиГС Владимир Мау в статье к 40-летию перестройки в журнале «Вопросы экономики», подписанной «независимый исследователь», передает РБК.

«Никакие благие намерения не могут подвергать риску макроэкономическую стабильность. Финансовая стабильность приоритетна по отношению к темпам экономического роста», — написал он.

По мнению одного из авторов экономических реформ, подобно предыдущим попыткам (НЭП и реформа 1965 года. — «Газета.Ru») переустроить советскую экономику, перестройка не дала устойчивого эффекта, но в результате обострились политические проблемы, а система была разрушена.

Мау подчеркнул, что опыт перестройки для России — «мощное противоядие от финансового популизма», а финансовая стабильность важнее краткосрочных политических результатов.

Вторым уроком перестройки экономист назвал темп институциональных реформ, которые, по его словам, должны осуществляться постепенно, по мере формирования социального спроса. Третий урок перестройки — осознание необходимости аккуратного отношения к зависимости страны от микрохозяйственных связей, считает Мау.

До этого глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью Дума ТВ спрогнозировал приток инвестиций в российскую экономику.

Ранее Назарбаев назвал боевые действия на Украине следствием ошибок Горбачева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами