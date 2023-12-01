Назарбаев назвал боевые действия на Украине следствием ошибок Горбачева

Боевые действия на Украине — являются следствием ошибок в политике президента СССР Михаила Горбачева. На это в своей автобиографической книге «Моя жизнь. От зависимости к свободе» указал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Одна из глав книги названа «Горбачев: Свет тень» и посвящена советскому лидеру. Назарбаев отмечает, что Михаил Горбачев — бесспорно, крупная фигура.

Однако, по его мнению, крах Советского Союза и возникновение на его месте 15 независимых государств, роспуск социалистического лагеря — все эти грандиозные события не что иное, как следствие политики перестройки, которую проводил президент СССР.

«Но ведь сам Горбачев этого не желал. Он строил планы о демократизации жизни государства, расширении гласности. Думаю, что, если бы Горбачев знал, какой конец ждет перестройку, он бы даже не стал ее затевать», — считает Назарбаев.

Первый президент Казахстана вспоминает о таких словах советского лидера: «Но я никогда не предполагал, что мы не удержим Союз. И, честно говоря, никто из нас не предполагал этого. И весь мир не предполагал».

По мнению Назарбаева, Горбачев не думал о настолько глубоких изменениях.

Он также отмечает, что советский президент слишком сильно верил в искренность западных политиков, особенно глав государств, и не мог выйти из-под влияния окружения, прислушиваясь к тому, что говорили ему «то одни, то другие». При этом западные деятели давали ему один совет, а «свои» — совершенно противоположный. В это же время кризис в политике продолжал нарастать.

«Иначе разве мог лидер, уважающий и себя, и свой народ, сказать: «Если Советский Союз рухнет, я не буду президентом». Разве не ответит на это любой человек: «Ты ведь президент, не дай рухнуть своей стране. Если не можешь — уходи», — пишет Назарбаев.

По его словам, подобная нерешительность, слабость и безответственность приводят власть к кризису.

«Мне не раз приходилось общаться с Михаилом Сергеевичем Горбачевым на эту тему, довелось и публично критиковать его с трибуны. Он обижался…», — отмечает первый президент Казахстана.

При этом Назарбаев указывает, что Горбачев — крупнейшая фигура, изменившая ход мировой истории.

«А то, что в судьбах крупных деятелей свет и тень ходят рядом, — это довольно частое явление», — заключает он.

Нурсултан Назарбаев — первый секретарь ЦК КП Казахстана, президент Казахской ССР и первый президент республики Казахстан. Он ушел в отставку в марте 2019 года.

Назарбаев руководил страной 30 лет, провел рыночные и политические реформы, заложил основы современной экономики, сделав республику едва ли не самой успешной на постсоветском пространстве.

Его новая автобиографическая книга появилась в продаже 1 декабря. В ней Назарбаев раскрывает подробности крушения СССР, рассказывает о создании независимого Казахстана и вспоминает тех, с кем ему довелось пересечься на политической арене. В числе его визави были такие мировые лидеры, как Владимир Путин, Си Цзиньпин, Касым-Жомарт Токаев, Маргарет Тэтчер, Жак Ширак, Герхард Шредер, Тургут Озал, Реджеп Эрдоган, Сильвио Берлускони, Ангела Меркель и многие другие.