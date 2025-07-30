Оператор сообщил, что на Камчатке и Сахалине нет отключения электричества

На Камчатке и Сахалине нет отключений электричества из-за землетрясения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Системного оператора».

Отмечается, что непосредственно в момент землетрясения сработала защита генерирующего оборудования, от чего произошло кратковременное отключение.

«По состоянию на сейчас отключенных потребителей нет, все оборудование включено в работу», — поделились в компании.

До этого Росморречфлот сообщал, что после мощного землетрясения и цунами морской порт Петропавловск-Камчатский работает в штатном режиме, никто из сотрудников не пострадал.

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 17 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Объявлена угроза цунами, зафиксированы волны до 4 метров. Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. На Курильских островах эвакуировали в безопасные районы 2,7 тыс. человек, в регионе был объявлен режим ЧС. Пострадали несколько человек, о жертвах в результате землетрясения и цунами не сообщается.

После землетрясения на Камчатке три волны цунами обрушились на прибрежную зону города Северо-Курильска на острове Парамушир (Курильские острова), в порту волна цунами сорвала суда и вынесла их в пролив. В целях безопасности из порта эвакуировали почти 300 человек. Цунами также достигло побережья японских префектур Хоккайдо, Аомори, Мияги, Иватэ, Фукусима, Ибараки, Сидзуока и соседней с Токио префектуры Канагава. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию событий на Дальнем Востоке.

Ранее губернатор Сахалинской области сообщил о затухании подземных толчков в регионе.