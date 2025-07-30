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«Даже сработала сигнализация»: в Челябинске водитель жестоко избил женщину головой об авто

В Челябинске мужчина выволок женщину из машины и избил
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Кадр из видео/Telegram-канал «74.RU| Новости Челябинска»

В Челябинске местный житель напал на женщину около жилого дома. Об этом сообщает 74.ru.

Как рассказали очевидцы, водитель припарковал автомобиль около подъезда, после чего открыл заднюю дверь и выволок оттуда женщину. После непродолжительного словесного конфликта мужчина несколько раз ударил пассажирку о машину.

«Он бил ее головой об соседний автомобиль, даже сработала сигнализация», – поделились соседи.

Затем пара направилась к подъезду, где между ними произошла непродолжительная драка. Во время избиения мужчина таскал пострадавшую за надетый на голову капюшон, несколько раз ударил в затылок. Какие отношения между женщиной и мужчиной, не уточняется.

Позже местные жители спустились вниз и заметили кровь на транспортных средствах и асфальте. По словам владельца автомобиля, о который били пострадавшую, ему выбили зеркало. Он добавил, что, судя по следам крови, кто-то хватался за машину.

В ситуации разбираются сотрудники полиции. По их словам, заявление о повреждении машины они зарегистрировали, но никто об избиении не сообщал.

Ранее ревнивый курганец поджег вагончик с любимой и двумя мужчинами.

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