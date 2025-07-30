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Двое боевиков Басаева и Хаттаба получили сроки за бой с псковскими десантниками

Еще два фигуранта дела о нападении на псковских десантников получили 17 и 14 лет
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Южный окружной военный суд приговорил двух участников банды к 17 и 14 годам лишения свободы. Об этом сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Жители Кабардино-Балкарии Асланбек Казанчев и Анзор Батыров были признаны виновными в вооруженном мятеже, участии в бандформировании и покушении на жизнь военнослужащих.

Суд установил, что 29 февраля 2000 года они в составе вооруженной банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба участвовали в нападении на 6-ю роту 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в районе села Улус-Керт в Чеченской Республике.

Как напомнила Петренко, в ходе ожесточенного боя, длившегося до утра 1 марта, погибли 84 российских военных, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. По её словам, работа по установлению других лиц, причастных к трагедии, продолжается.

Казанчева и Батырова приговорили к 17 и 14 годам колонии строгого режима соответственно. Уголовное дело расследовалось Следственным комитетом при оперативной поддержке ФСБ России.

Ранее СК установил по делу о нападении на Ингушетию в 2004 году 131 боевика.

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