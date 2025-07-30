«Объединяются в группы»: юрист поддержал запрет на работу мигрантов в такси

Ограничения на работу мигрантов в такси вполне оправданы, так как зачастую они проявляют агрессию на дорогах, нарушают правила и объединяются в опасные группы, схожие с преступными, заявил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. В беседе с Общественной Службой Новостей он поддержал решение ряда российских регионов ввести запрет на работу иностранцев в такси, отметив, что это позволит снизить криминогенную ситуацию в стране.

Сфера такси – самая привлекательная для мигрантов, приезжающих в РФ на заработки, считает юрист. По его словам, многие из них оформляют водительские удостоверения с помощью взяток и, как следствие, имеют скромные навыки вождения.

«Поэтому у нас появились целые сообщества приезжих таксистов, объединенные по профессиональному и национальному признаку. И у них очень высокая организация, — считает Соловьев. — Если что-то происходит, тут же слетается целая толпа этих людей — если какое-то ДТП, приезжает машин 15-20. А если конфликт, доходит до того, что они едут на этих машинах в отдел полиции отбивать своих, якобы не виноваты».

По мнению юриста, мигранты-таксисты «превращаются в самостоятельную силу», начиная проявлять на дорогах агрессию и наглость, а также зачастую пренебрегая правилами вождения. Еще одним минусом привлечения к работе в этой сфере иностранных граждан специалист посчитал их «потребительское отношение к автомобилям», отметив, что они стремятся заработать, а вопросы безопасности россиян ставят на второе место. Соловьев назвал объединения приезжих таксистов «закрытым сообществом», вытесняющим с дорог конкурентов и схожим с преступными группами.

Напомним, в Госдуме предложили распространить запрет на работу мигрантов в такси, введенный в Петербурге, на всю Россию. По мнению депутата Михаила Матвеева, такая мера повысит безопасность перевозок и перераспределит рабочие места в пользу граждан РФ. Идею поддержал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, заявивший, что «нельзя доверять жизни русских людей плохо подготовленным водителям-иностранцам». При этом в профсоюзе такси считают запрет «глупым пиар-ходом». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт спрогнозировал 40%-ный рост цен на такси в Петербурге из-за запрета на работу мигрантов.