На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Землетрясение затронуло десятки населенных пунктов на Дальнем Востоке

МЧС: толчки от землетрясения ощущались в 47 населенных пунктах ДФО
true
true
true
close
Uwe Anspach/Global Look Press

Жители 47 населенных пунктов Камчатского края и Сахалина ощутили подземные толчки от землетрясения магнитудой 8,7. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Собеседник агентства уточнил, что подземные толчки были зафиксированы в 46 точках на территории Камчатки и в одном населенном пункте — Северо-Курильске — на Сахалине.

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки в 11:24 по местному времени (02:24 мск) 30 июля. Эпицентр находился в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года.

Затем последовали волны цунами высотой до 4 метров. По данным МЧС России, в результате порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие «Алаид» оказались частично затоплены. По данным ведомства, население было эвакуировано.

Во время землетрясения частично обрушилось здание одного из детских садов в Петропавловске-Камчатском.

В Сахалинской области произошло частичное разрушение печных труб и вентиляции в некоторых зданиях. На Камчатке после землетрясения за помощью к медикам обратились несколько человек. Среди пострадавших есть те, кто получил травмы, пытаясь выбраться из домов.

Ранее стало известно, где находился эпицентр мощного землетрясения на Камчатке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами