Землетрясение затронуло десятки населенных пунктов на Дальнем Востоке

Жители 47 населенных пунктов Камчатского края и Сахалина ощутили подземные толчки от землетрясения магнитудой 8,7. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Собеседник агентства уточнил, что подземные толчки были зафиксированы в 46 точках на территории Камчатки и в одном населенном пункте — Северо-Курильске — на Сахалине.

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки в 11:24 по местному времени (02:24 мск) 30 июля. Эпицентр находился в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года.

Затем последовали волны цунами высотой до 4 метров. По данным МЧС России, в результате порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие «Алаид» оказались частично затоплены. По данным ведомства, население было эвакуировано.

Во время землетрясения частично обрушилось здание одного из детских садов в Петропавловске-Камчатском.

В Сахалинской области произошло частичное разрушение печных труб и вентиляции в некоторых зданиях. На Камчатке после землетрясения за помощью к медикам обратились несколько человек. Среди пострадавших есть те, кто получил травмы, пытаясь выбраться из домов.

Ранее стало известно, где находился эпицентр мощного землетрясения на Камчатке.