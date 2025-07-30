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Москва стала лидером по вкладу обрабатывающих производств в промышленный рост России

Москва заняла первую строчку среди регионов в рейтинге «новой индустриализации»
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Pavel L/Shutterstock/FOTODOM

Москва заняла первое место в рейтинге агентства АКРА по вкладу обрабатывающих производств в общую динамику России за последние 4 года, сообщается в Telegram-канале «РБК. Новости. Главное».

Вторым в рейтинге стал Санкт-Петербург. Также в первую пятерку вошли Московская область, Ленинградская область и Татарстан.

Как отметила ведущий научный сотрудник центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Анна Федюнина, термин «Реиндустриализация» в отношении Москвы нужно применять с осторожностью.

«Реиндустриализация в классическом понимании — это возвращение промышленного производства после периода деиндустриализации. Однако в России (и в Москве в частности) не происходило масштабной деиндустриализации — как это было в Европе или в США, когда предприятия или прекращали производственную деятельность», — сказала она.

В рейтинге представлены регионы, в которых за 4 года выросла обрабатывающая промышленность.

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