Россиянам объяснили, нужна ли прививка от столбняка, если наступил на гвоздь

Летом, когда люди чаще бывают на улице, работают в саду, на стройке или ходят босиком, возрастает риск травмироваться, наступив на гвоздь. И, как известно, такая травма может грозить и заражением столбняком – опасным для жизни инфекционным заболеванием. О том, как защитить себя от заражения, «Газете.Ru» рассказал врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов.

Как подчеркнул специалист, в большинстве случаев при такой травме необходима прививка от столбняка. Особенно при наличии следующих факторов: гвоздь был ржавый или загрязненный (почвой, навозом, пылью); рана глубокая (прокол, а не царапина); последняя прививка от столбняка была более пяти-десяти лет назад (зависит от типа вакцины).

«Следует незамедлительно обратиться в травмпункт или к хирургу, если рана глубокая, грязная или рваная – в таком случае высок риск заражения. При появлении признаков инфекции (покраснение, отек, пульсирующая боль; гной или неприятный запах; повышение температуры). Также, если вы не помните, когда последний раз прививались (или прошло больше десяти лет). При этом важно понимать, что особенно опасна ситуация, когда гвоздь находился в земле (особенно в навозе или рядом с животными), так как в почве часто живут столбнячные палочки», - обратил внимание врач.

Исходя из этого, по его словам, о меньшем риске заражения можно говорить в том случае, если: рана поверхностная (например, просто царапина от гвоздя); человек прививался менее пяти лет назад (например, получал АДС-М или другую вакцину); гвоздь был чистый (например, новый, из дома, без контакта с землей).

«Тем не менее, я крайне настоятельно рекомендую не рисковать своим здоровьем и посетить врача в любом случае. Только он сможет оценить ситуацию и принять правильное решение. Помните, что столбняк неизлечим на поздних стадиях, но его легко предотвратить вакцинацией», — резюмировал Вечтомов.

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