Врач дала советы по выбору еды для пикника

На пикник лучше не брать с собой готовые салаты, заправленные соусом, потому что при высокой температуре воздуха они начинают портиться уже через 40 минут и могут стать причиной отравления. Об этом РИАМО рассказала врач-инфекционист медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

По ее словам, лучше использовать свежие тщательно вымытые овощи или другие несложные блюда без заправки. Мясо и рыбу для шашлыка лучше покупать у проверенного производителя в специализированном магазине и мариновать самостоятельно. При этом врач призвала хранить его в сумке-холодильнике и готовить до полной прожарки,.

«Чтобы не навредить себе и природе, продумайте, что вы берете с собой: используйте многоразовую посуду, термосы, контейнеры. Это сократит количество мусора и избавит природу от одноразового пластика. Утилизируйте остатки еды, которые могут привлекать диких животных, а с ними инфекции в зоны отдыха. Соберите весь мусор, а место разведения огня обязательно затушите водой, чтобы не было пожаров», — добавила Сережина.

Врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова до этого говорила, что заправленные сметаной или майонезом салаты, морепродукты, колбасы и кремовые десерты лучше не брать с собой на природу в жару. По ее словам, еда для пикника на свежем воздухе должна быть легкой и безопасной.

Ранее «Афиша» представила амбассадора пикника.