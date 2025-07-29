На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Афиша» представила амбассадора пикника

«Фестивальный дедушка» стал амбассадором пикника «Афиши»
true
true
true

«Фестивальный дедушка» (Юрий Тарасов), которого называют символом московских фестивалей, стал амбассадором пикника «Афиши», сообщает пресс-служба компании.

В рекламном ролике «Афиши» Тарасов говорит, что надо «жить так, чтобы в 76 лет тебя называли фестивальной легендой». Также Тарасов снялся в клипах музыкальных групп и принял участие в фотосессиях модельного агентства для людей старшего возраста.

В ролике Тарасов призвал всех желающих посещать музыкальные фестивали, включая «Пикник Афиши х Сбер», который пройдет 9 августа в Санкт-Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами