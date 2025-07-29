«Афиша» представила амбассадора пикника

«Фестивальный дедушка» (Юрий Тарасов), которого называют символом московских фестивалей, стал амбассадором пикника «Афиши», сообщает пресс-служба компании.

В рекламном ролике «Афиши» Тарасов говорит, что надо «жить так, чтобы в 76 лет тебя называли фестивальной легендой». Также Тарасов снялся в клипах музыкальных групп и принял участие в фотосессиях модельного агентства для людей старшего возраста.

В ролике Тарасов призвал всех желающих посещать музыкальные фестивали, включая «Пикник Афиши х Сбер», который пройдет 9 августа в Санкт-Петербурге.