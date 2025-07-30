На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава Пентагона Хегсет может уйти в отставку

NBC: глава Пентагона может уйти в отставку
true
true
true
close
/Alex Brandon/AP

Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет рассматривает возможность участия в выборах на должность губернатора штата Теннесси в следующем году. В случае принятия положительного решения ему потребуется покинуть занимаемый пост главы Пентагона, сообщает NBC News.

По информации источников телеканала, Хегсет в течение последних трех недель всерьез обсуждал возможность выдвижения своей кандидатуры и начала предвыборной кампании. Однако, в соответствии с правилами Пентагона, для участия в выборах на пост губернатора Хегсету потребуется уйти в отставку с должности министра обороны, что станет крупнейшей перестановкой в руководящем составе американского оборонного ведомства.

Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл опроверг появившуюся информацию, заявив в комментарии телеканалу, что министр Хегсет по-прежнему всецело сосредоточен на службе под руководством президента Трампа и реализации принципа «Америка прежде всего» в деятельности министерства обороны.

«Лживый [телеканал] NBC так отчаянно добивается внимания, что в очередной раз торгует выдуманной историей. Возможны два варианта: либо источники [телеканала] выдуманы, либо их корреспондентов разыграли», — добавил Парнелл.

Источники NBC News сообщают, что в случае, если Хегсет все же объявит о своем намерении баллотироваться на пост губернатора, президент Трамп может временно возложить его обязанности на министра Сухопутных войск США Дэниела Дрисколла или заместителя министра обороны по политическим вопросам Элбриджа Колби.

До этого The New York Times сообщало о том, что 15 марта Пит Хегсет посредством личного чата в мессенджере Signal передал секретную информацию, касающуюся военной операции Соединенных Штатов в Йемене.

Ранее Трамп поддержал главу Пентагона на фоне скандалов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами