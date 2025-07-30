В КНР осудили экс-главу компании, управляющей футбольной суперлигой

Суд в Китайской Народной Республике приговорил бывшего председателя правления компании «Китайская суперлига», осуществляющей управление профессиональной футбольной лигой страны, Лю Цзюня к 11 годам лишения свободы за получение взяток. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что незаконно полученное имущество было конфисковано и возвращено в государственный бюджет. Кроме того, Лю Цзюнь был оштрафован на сумму 1,1 миллиона юаней, что эквивалентно $153 тысячам.

Также стало известно, что Ван Сяопин, занимавший должность директора дисциплинарного комитета Китайской футбольной ассоциации, был приговорен к 10 годам и 6 месяцам тюремного заключения по обвинению в получении взяток. У него также было конфисковано нелегально полученное имущество, а также наложен штраф в размере 700 тысяч юаней ($97 тысяч).

Отмечается, что в последние годы в КНР активизировалась борьба с коррупцией в сфере футбола. В апреле текущего года суд в КНР приговорил бывшего тренера национальной сборной Ли Те к 20 годам тюремного заключения за получение взяток. В сентябре 2024 года Китайская футбольная ассоциация приняла решение о пожизненном запрете на осуществление любой деятельности, связанной с футболом, в отношении 38 игроков, уличенных в участии в договорных матчах и совершении ставок на спортивные соревнования. В марте 2024 года бывший председатель Китайской футбольной ассоциации Чэнь Сюйюань был приговорен к пожизненному заключению за коррупционные преступления.

До этого в Китае приговорили к высшей мере наказания Хэ Вэньчжуна — бывшего заместителя главы государственной корпорации China Electronics Technology Group Corporation (CETC), специализирующейся на производстве электронной продукции военного и гражданского назначения.

Ранее китайская чиновница сделала любовниками 58 подчиненных и села за взятку.