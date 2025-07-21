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Экс-менеджеру крупной китайской корпорации назначили самое суровое наказание за взятки

В Китае вынесли высшую меру наказания экс-замглавы оборонной госкорпорации
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Depositphotos

Суд в Китае приговорил к высшей мере наказания Хэ Вэньчжуна — бывшего заместителя главы государственной корпорации China Electronics Technology Group Corporation (CETC), специализирующейся на производстве электронной продукции военного и гражданского назначения. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Суд установил, что в период с 2006 по 2023 год Вэньчжун занимал несколько руководящих должностей в корпорации и получил в виде взяток и откатов более 289 миллионов юаней (около $40,28 млн). По мнению суда, действия осужденного нанесли серьезный ущерб интересам государства и общества.

Сам подсудимый признал вину, сотрудничал со следствием и вернул часть незаконно полученных денег. В связи с этим приговор вынесли с отсрочкой исполнения: если в течение двух лет осужденный не совершит новых преступлений, наказание могут заменить на пожизненное заключение.

China Electronics Technology Group Corporation занимает 68-е место в рейтинге 500 крупнейших китайских предприятий на конец 2024 года. Компания занимается разработкой и производством коммуникационного оборудования, программного обеспечения и информационных систем двойного назначения.

Приговор вынесли на фоне продолжающейся антикоррупционной кампании, инициированной Си Цзиньпином. С 2012 года в ее рамках уже наказали тысячи чиновников и топ-менеджеров, включая высокопоставленных лиц.

Ранее в Казахстане экс-министру юстиции вынесли приговор за коррупцию.

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