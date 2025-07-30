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ФБР нашло пропавший фрагмент видео с Эпштейном

Daily Mail: ФБР нашло недостающую минуту из видео с Эпштейном в тюрьме
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AP

Федеральное бюро расследований (ФБР) Соединенных Штатов обнаружило недостающую минуту видеозаписи с участием американского финансиста Джеффри Эпштейна, сделанной в тюремной камере. Об этом Daily Mail сообщил источник, работающий в ФБР.

Содержание данной минуты видеозаписи остается неизвестным, как и причины ее отсутствия в ранее опубликованном ролике.

Видеозапись была обнародована в июле и должна была подтвердить, что Джеффри Эпштейн покончил с собой, а также отсутствие посторонних лиц в его камере. Однако, в связи с отсутствием одной минуты видеоматериала, возникли подозрения в сокрытии информации.

По официальной версии, Джеффри Эпштейн покончил с собой 10 августа 2019 года. Результаты расследования, проведенного ФБР, также подтвердили факт самостоятельного ухода финансиста из жизни.

Ранее сообщалось, что пособницу Эпштейна могут перевести из тюрьмы из-за риска для жизни.

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