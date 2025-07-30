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Российские пользователи массово жалуются на сбой в работе Steam

Более 4 тысяч российских пользователей пожаловались на сбой в работе Steam
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Пользователи из Российской Федерации (РФ) сообщают о сбоях в работе платформы Steam. Это следует из данных портала Downdetector.

По информации портала, осуществляющего мониторинг функционирования популярных интернет-ресурсов, на 01:15 мск 30 июля о проблемах в работе платформы сообщили 2 660 пользователей. К 02:00 мск количество жалоб увеличилось до 4 297 за час. Данные Downdetector свидетельствуют о том, что 62% пользователей отметили общий сбой, 13% — сбой в работе веб-сайта, 12% — сбой в работе мобильного приложения, 10% — сбой личного кабинета и менее 1% — сбой сервиса.

Жалобы поступают из различных регионов, в частности из Санкт-Петербурга и Москвы (по 3% пользователей), Костромской, Московской и Калининградской областей (по 2% на каждый регион).

Сервис Steam принадлежит компании Valve, занимающейся разработкой компьютерных игр. Платформа используется для распространения игровых новостей, компьютерных игр и обновлений для них. Steam занимается дистрибуцией как собственных игр Valve, так и игр сторонних разработчиков.

До этого Антон Горелкин, занимающий пост первого заместителя главы комитета Госдумы по информационной политике, заявил, что цифровая платформа Steam имеет определяющее значение для развития индустрии видеоигр в России, в связи с чем ее блокировка на территории нашей страны не планируется.

Ранее создатель Steam Гейб Ньюэлл изъявил желание прилететь в Россию.

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