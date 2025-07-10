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В Госдуме высказались о судьбе Steam в России

Депутат Горелкин: Steam важен для создания видеоигр в РФ, его запрет не нужен
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Сервис Steam играет важную роль для развития процесса создания видеоигр в России, поэтому его не будут блокировать на территории нашей страны. Такое мнение выразил первый заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

При этом депутат отметил, что некоторые иностранные онлайн-игры начали работать через российских паблишеров. По его мнению, если какой-то паблишер хочет добиться эксклюзивных для себя условий, то это надо делать путем переговоров, а не блокировок.

«Не будем забывать, что Steam играет важную роль для развития российского геймдева, и его запрет никому не нужен», — написал Горелкин.

Также он высказался о необходимости назначить федеральный орган исполнительной власти, ответственный за развитие игровой индустрии в России. По мнению депутата, официальное «шефство над игроделами» рано или поздно придется кому-то взять. Он не исключил, что это будет Минцифры.

До этого сообщалось, что Роскомнадзор не планирует ограничивать работу сервиса Steam в России. В ведомстве отметили, что Steam выполнил требования и удалил со страницы игры Desert Stalker и запрещенные материалы с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

В октябре прошлого года в Роскомнадзоре также сообщили, что с платформы были удалены 11 страниц с противоправным контентом в течение недели, а всего представители платформы согласились удалить 260 материалов с запрещенной информацией.

Ранее Steam начал удалять исторически-недостоверный контент.

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