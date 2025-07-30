Супружескую пару приговорили к длительным срокам за съемку военных объектов РФ

Московский городской суд вынес приговор Павлу Коротичу и его супруге Валерии Егоровой, назначив им наказание в виде лишения свободы сроком на 15 и 17 лет соответственно за сбор информации о ряде объектов Министерства обороны РФ, а также осуществление фото- и видеосъемки фасадов зданий, ограждений и сотрудников, несущих службу, сообщает ТАСС.

В сообщении говорится, что Московский городской суд вынес приговор в отношении 38-летней Валерии Егоровой и ее супруга, 42-летнего Павла Коротича. Сообщается, что суд, учитывая позицию государственного обвинителя прокуратуры города Москвы, приговорил Егорову к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей, а Коротича - к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также сообщается, что приговором суда фигуранты дела были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). Указывается, что Егорова также была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления), и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта психотропного вещества в значительном размере).

Согласно установленным фактам, в мае 2023 года Егорова, посредством переписки в мессенджерах, установила контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины и получила от него задание на сбор и передачу сведений о местах дислокации, назначении, действительном наименовании, организационной структуре и защищенности объектов ВС РФ на территории города Москвы и Московской области. Сообщается, что для выполнения поставленной задачи она вступила в сговор со своим супругом. В период с мая 2023 года по февраль 2024 года Егорова осуществляла сбор информации в отношении ряда объектов Министерства обороны РФ и Федеральной службы войск Национальной гвардии путем проведения скрытой фото- и видеосъемки фасадов зданий, ограждений, опознавательных табличек указанных объектов, а также сотрудников, выполняющих служебные обязанности.

Судом было установлено, что Коротич следил за обстановкой вокруг, чтобы не допустить срыва их незаконных действий, а также подвозил Егорову на принадлежащей ей машине.

До этого гражданин Японии Наканиси Масатоси решением Минского суда был осужден на семь лет тюремного заключения за деятельность, квалифицированную как сбор разведывательных данных.

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