Юрист объяснила, что грозит человеку, который на самокате сбил пешехода

Случаи столкновений людей, передвигающихся на самокатах, и пешеходов на сегодняшний день явление частое. Такие ДТП могут привести не только к серьезным последствиям для здоровья неудачно встретившихся на дороге людей, но и обернуться летальным исходом. Данные случаи уже были зафиксированы специальными органами, рассказала «Газете.Ru» Карина Датаева, юрист, руководитель Юридического бюро «Датаева и партнеры».

Так, в ПДД приведен ряд правил, которые обязательно необходимо соблюдать, если планируется поездка на самокате, однако многие люди пренебрегают данными правилами, в связи с чем негативных последствий избежать не представляется возможным.

«Постановление Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» принято в далеком 2008 году. С тех пор многое изменилось. В частности, на дорогах появились так называемые «средства индивидуальной мобильности» (электросамокаты, гироскутеры и подобное). Данное определение теперь и закрепили официально», — объяснила она.

В июне 2024 года ВС РФ подготовил свои разъяснения относительно ответственности за преступления на дорогах, в том числе об ответственности самокатчиков.

«Суд решил, что граждане на самокатах снова приравниваются к пешеходам, однако это совсем не означает, что ответственности получится избежать. Из Постановления следует, что если водитель самоката нарушил правила безопасности и/или эксплуатации выбранного транспортного средства, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью или летальный исход, он понесет абсолютно такую же ответственность, как и водитель, к примеру, автомобиля. Если вина будет доказана, самокатчика ждет уголовная ответственность в соответствии со статьей 268 Уголовного кодекса РФ, причем довольно жесткая — принудительные работы, арест либо лишение свободы», — отметила Датаева.

Эксперт уточнила, что в законодательстве среди средств индивидуальной мобильности фигурирует электросамокат, который является транспортным средством.

«Электросамокат обязательно имеет аккумулятор и электродвигатель, способный приводить его в действие, чем принципиально отличается от обычного самоката, который движется, если человек, управлявший им, прилагает усилия. Таким образом, обычный самокат не будет являться средством индивидуальной мобильности, соответственно и ответственность здесь будет иная», — подчеркнула юрист.

Датаева также указала, что, помимо уголовной ответственности, лицо на электросамокате может быть привлечено и в административном порядке. В Кодексе об административных правонарушениях РФ закреплено, что в случае получения потерпевшим от налета самоката легкого или среднего вреда здоровью виновный привлекается к ответственности по статье 12.30 КоАП РФ в виде административного штрафа.

«Учитывая, что электросамокат в принципе способен развивать довольно большую скорость и сам по себе является тяжелым оборудованием, столкновение с пешеходами может обернуться для последних риском серьезных увечий. При этом отягчающими обстоятельствами для суда при вынесении решения будут причинение тяжкого вреда здоровью ребенка, скрытие с места ДТП, неоказание должной помощи потерпевшему, а также нетрезвое состояние лица на самокате», — сказала она.

Ранее эксперт рассказал, как соблюдать безопасность дорожного движения на самокате.