Несколько якутских сел могут исчезнуть из-за изменения русла реки

Несколько сел в Якутии могут исчезнуть из-за изменения русла реки Индигирки. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев в интервью телеканалу «Якутия-24».

«Сейчас пришел период, когда изменения русла реки начинают угрожать населенным пунктам, расположенным вдоль Индигирки. И мы видим, что по Оймякону проблема уже просто назрела», — рассказал Николаев.

По словам чиновника, изменение русла реки — это природный процесс. Он добавил, что «какие-то» меры в связи с этим властям надо будет предпринять в ближайшие годы.

Сейчас из-за сильных дождей в Якутии произошел паводок, который затронул Оймяконский и Абыйский районы. На этом фоне в регионе введен режим ЧС. Затоплениям подверглись около 140 дворовых территорий, в том числе десятки жилых домов. Кроме того, из-за разгула стихии были затоплены хозяйственные постройки и поля, а также более двух километров теплотрасс.

В середине июля сообщалось, что поселки Куйдүсун, Сордонноох, Үчүгэй, Томтор Оймяконского улуса уходят под воду из-за сильных проливных дождей. Местные жители писали, что сами пытаются спасти свой скот.

Ранее в МЧС заявили о снижении уровня воды в Индигирке.