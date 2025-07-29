На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ДР Конго неизвестные схватили директора телеканала

Actualite: около 40 неизвестных с оружием схватили главу телеканала в ДР Конго
true
true
true
close
Shutterstock

Около 40 неизвестных с оружием схватили директора телеканала Antenne A Леонара Мухемери в Киншасе — столице Демократической Республике Конго. Об этом сообщает издание Actualite.

В ходе инцидента был заблокировали доступ в здание телеканала, а его сотрудникам запретили покидать рабочие места. Когда Мухемери увозили в неизвестном направлении, никаких комментариев журнаистам предоставлено не было.

Местные жители предполагают, что Мухемери был задержан сотрудниками Национального агентства разведки ДРК, которые искали в здании телеканала иностранное спутниковое оборудование. Созданный в 1991 году Antenne A является первым частным телеканалом ДРК.

До этого главы МИД ДР Конго и Руанды заключили мирное соглашение при посредничестве США.

В конце мая сообщалось, что Соединенные Штаты рассматривают возможность инвестировать в сферу добычи минералов в Руанде и Демократической республике (ДР) Конго, если две страны заключат мирное соглашение.

Ранее в Великобритании похитили парикмахера, перепутав с миллиардером.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами