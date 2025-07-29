В ДР Конго неизвестные схватили директора телеканала

Около 40 неизвестных с оружием схватили директора телеканала Antenne A Леонара Мухемери в Киншасе — столице Демократической Республике Конго. Об этом сообщает издание Actualite.
В ходе инцидента был заблокировали доступ в здание телеканала, а его сотрудникам запретили покидать рабочие места. Когда Мухемери увозили в неизвестном направлении, никаких комментариев журнаистам предоставлено не было.
Местные жители предполагают, что Мухемери был задержан сотрудниками Национального агентства разведки ДРК, которые искали в здании телеканала иностранное спутниковое оборудование. Созданный в 1991 году Antenne A является первым частным телеканалом ДРК.
До этого главы МИД ДР Конго и Руанды заключили мирное соглашение при посредничестве США.
В конце мая сообщалось, что Соединенные Штаты рассматривают возможность инвестировать в сферу добычи минералов в Руанде и Демократической республике (ДР) Конго, если две страны заключат мирное соглашение.
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