Женщину в Китае задержали на таможне с четырьмя змеями в бюстгальтере

Metro: в Китае на таможне поймали женщину с четырьмя змеями в бюстгальтере

Женщину в Китае задержали на таможне с четырьмя змеями, засунутыми в бюстгальтер, пишет Metro.

На границе между материковым Китаем и Гонконгом сотрудники таможни заметили женщину, которая спешила пройти через порт Футянь. Поведение пассажирки показалось им подозрительным: она выглядела взволнованной и нервной. На вопрос о декларируемых предметах женщина уверенно ответила, что у нее ничего нет запрещенного. Однако сотрудники решили провести досмотр.

Интуиция не подвела их. При более тщательной проверке стало ясно, что в бюстгальтере женщины что-то спрятано. Выяснилось, что пассажирка пыталась пронести через границу четырех шаровидных питонов, находящихся под угрозой исчезновения. После этого женщину отвели в отдельное помещение для допроса. Там она призналась, что пыталась провезти змей на материковую часть Китая за символическую плату. Рептилии были немедленно изъяты, а дело передано для дальнейшего расследования.

Шаровидные питоны находятся под охраной китайского законодательства, и содержание этих змей в качестве домашних питомцев в стране запрещено.

Ранее попытавшуюся пронести в аэропорт черепах в бюстгальтере женщину задержали в США.