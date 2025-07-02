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В Австралии вылет самолета задержали на 2 часа из-за змеи в багажном отсеке

В Австралии змея забралась в багажный отсек и задержала на 2 часа вылет самолета
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В Австралии вылет самолета задержали на 2 часа из-за змеи в багажном отсеке, пишет Daily Mail.

Перед началом посадки члены экипажа заметили движение в грузовом отсеке и обнаружили там рептилию. Для предотвращения ее побега дверь быстро закрыли, после чего было принято решение вызвать профессионального ловца змей. На место прибыл известный австралийский специалист Марк Пелли, также известный как «Охотник за змеями». Он рассказал, что получил экстренный вызов от авиакомпании и сразу же выехал в аэропорт.

Специалист отметил, что у него был только один шанс поймать змею, поскольку та могла скрыться в труднодоступных местах самолета.

«Если бы я не поймал ее с первого раза, она могла скрыться за панелями и остаться внутри. Поэтому нужно было действовать быстро», — объяснил Пелли.

К счастью, ему удалось захватить рептилию всего за 30 секунд и поместить ее в безопасную емкость. После этого багажный отсек осмотрели на предмет возможного наличия других животных, и рейс получил разрешение на вылет.

Пелли сообщил, что это была неядовитая зеленая древесная змея. По его мнению, велика вероятность того, что она попала на борт случайно — возможно, забралась в чей-то чемодан.

Змею передали представителям природоохранных органов, после чего выпустили в естественную среду обитания .

Ранее в Индии мужчина пришел в больницу со змеей, которая его укусила.

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