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При устроившем стрельбу в Нью-Йорке мужчине нашли записку с просьбой

NYP: устроивший стрельбу в Нью-Йорке попросил в записке изучить его мозг
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При устроившем стрельбу в бизнес-центре на Манхэттене в Нью-Йорке мужчине была найдена записка, в которой он винит футбол в проблемах со здоровьем и просит исследовать его мозг. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на источники.

По данным издания, в записке 27-летний Шейн Тамура обвинил футбол в своей борьбе с нейродегенеративным заболеванием — хронической травматической энцефалопатией — и попросил провести исследование его мозга после бойни.

В материале издания уточняется, что в записке упоминалась Национальная футбольная лига США (NFL). Ее штаб-квартира находилась в здании, где произошла стрельба.

Известно, что Тамура работал охранником в казино, и увлекался футболом в школьные годы.

29 июля по меньшей мере шесть человек получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в центре Манхэттена в Нью-Йорке.

Инцидент произошел в районе 51-й улицы и Парк-авеню. Преступник открыл огонь в вестибюле офисного здания, в котором размещаются инвестиционная компания Blackstone и штаб-квартира НФЛ. Среди пострадавших — офицер полиции.

Ранее американец устроил стрельбу в казино и сам попал в больницу.

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