Мужчину, осужденного по делу о наркотиках, по ошибке выпустили из тюрьмы

NBC News: в США мужчину выпустили из тюрьмы, перепутав его с другим заключенным

В Новом Орлеане, США, местные власти выпустили из тюрьмы преступника, перепутав его с другим заключенным из-за одинаковых фамилий. Об этом сообщает NBC News.

«Офис шерифа по ошибке освободил Халила Брайана из Орлеанского приходского центра правосудия. <...> Брайан был освобожден после того, как из-за технической ошибки чиновники перепутали его с другим заключенным с похожей фамилией», — говорится в публикации.

В настоящее время полиция разыскивает Брайана и призывает мужчину самостоятельно сдаться силовикам.

Заключенному 30 лет. Это чернокожий мужчина, которого обвиняют в домашнем насилии, хранении краденной собственности и наркотиков, а также в сопротивлении полицейскому и вторжении на территорию частной собственности.

До этого сообщалось об истории американца Престона Торпа, который, отбывая срок за продажу наркотиков, сумел устроиться на работу разработчиком венчурного стартапа.

Ранее сообщалось, что Трамп может потратить $2 млрд на возведение новой тюрьмы на Алькатрасе.