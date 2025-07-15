Российские хлебопеки отправляли деньги ВСУ

Генпрокуратура России подала в суд Ивановской области иск о признании экстремистским и запрете объединения хлебопеков, под контролем которых находится 50 процентов компании «Рижский хлеб» стоимостью полтора миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации Генпрокуратуры, часть прибыли предприятия отправлялась через латвийский фонд и шла на финансирование подразделения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и Вооруженных сил Украины.

В публикации отмечается, что среди хлебопеков были граждане Латвии и Украины, которые вели противоправную деятельность против интересов Российской Федерации. В период с 2023 по 2025 год на закупку оружия и боеприпасов было перечислено более €36,8 тыс.

До этого в ФСБ заявили, что в Запорожской области задержали троих местных жителей по подозрению в государственной измене. По данным ведомства, они переводили деньги на счета, которые использовались украинскими военными и спецслужбами.

Ранее в Удмуртии вынесли приговор женщине за финансирование украинских организаций.