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В РФ переобъявили в розыск участника вторжения в Курскую область

Заочно осужденный грузинский наемник Беруашвили переобъявлен в розыск в РФ
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Global Look Press

МВД России переобъявило в розыск участвовавшего во вторжении в Курскую область грузинского наемника Левана Беруашвили, заочно осужденного к 24 годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Беруашвили Леван... особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался... с местом рождения Грузия… с мерой пресечения подписка о невыезде», — говорится в карточке базы розыска министерства.

В марте 2025 года Беруашвили был заочно приговорен к 24 годам заключения за организацию теракта в Курской области.

Суд признал его виновным по статьям о наемничестве и террористическом акте, совершенном в августе 2024 года (ч. 3 ст. 359, пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

В материалах дела указано, что собранные Главным военным следственным управлением СКР доказательства подтвердили его причастность к преступлениям. Суд назначил наказание в виде 24 лет лишения свободы: первые шесть лет осужденный проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Ранее грузинского наемника заочно осудили в России за участие в конфликте на Украине.

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