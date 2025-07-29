У Южных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано вблизи Южных Курил. Об этом РИА Новости рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По ее словам, землетрясение произошло в Тихом океане 29 июля в 22:52 (14:52 мск). Эпицентр располагался в 15 км северо-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, а очаг находился на глубине 85 км.

Семенова добавила, что подземные толчки силой до 2-3 баллов могли ощутить на Шикотане.

До этого в южной части Тихого океана у берегов принадлежащего Австралии острова Маккуори произошлоземлетрясение магнитудой 6,9.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 1600 километрах от побережья новозеландского острова Южный. Подземные толчки произошли на глубине 10 километров. Сведений о разрушениях и пострадавших нет. Угроза цунами не объявлялась.

28 июля сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 99 километрах от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр сейсмического явления залегал на глубине 52 километра.

Ранее стало известно, что система Google из-за ошибки не предупредила 10 млн человек о мощном землетрясении.