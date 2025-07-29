В Красноярске открестились от чиновницы после совета россиянам уходить на СВО при потере работы

Красноярские власти заявили, что чиновники не предлагали уходить на СВО после потери работы

Глава «Центра управления регионом» в Красноярском крае Екатерина Кузьминых предложила уходить на СВО россиянам, которые пожаловались губернатору на многодневные отключения интернета. В пресс-службе самого губернатора «Газете.Ru» заявили, что Кузьминых — не чиновница, а ее слова — личное мнение.

«Обращаю ваше внимание, она не является чиновницей и не состоит на государственной службе. За комментарием по поводу того, что она имела в виду, рекомендуем обратиться непосредственно к Екатерине», — сказал руководитель пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края Сергей Зыблев.

29 июля губернатор Красноярского края Михаил Котюков в своем Telegram-канале прокомментировал длительные ограничения в работе мобильного интернета — по его словам, они связаны с необходимостью усиления мер безопасности на «определенных территориях региона». В комментариях к публикации местные жители пожаловались, что мобильная связь не работает уже четыре дня, а один из пользователей написал, что люди, работающие дистанционно, могут быть уволены из-за ограничений.

После этого глава «Центра управления регионом» Екатерина Кузьминых ответила на жалобу, сказав, что «на СВО всем работы хватит».

Ведомство, которое возглавляет чиновница, занимается мониторингом, отработкой и анализом обращений граждан. После назначения на должность женщина говорила, что возглавит организацию, которая создана для «коммуникации жителей и тех, кого принято называть обобщенным словом «власть».

Ранее сообщалось, что после совета чиновнице самой предложили отправиться на фронт и не давать советов.