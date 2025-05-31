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Ветеранов Афганистана арестовали за махинации с санаторием «Русь»

Суд арестовал 2 участников махинаций с принадлежащим афганцам санаторием «Русь»
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Мещанский районный суд Москвы арестовал генерального директора АНО «Центр «Ветеран-Русь» Валерия Белялова и экс-лидера одной из самых крупных и влиятельных в стране ветеранских организаций Андрея Чепурного по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Следствие считает, что фигуранты вывели в подконтрольную им организацию активы санатория «Русь», оцениваемые в 4 млрд рублей. Сдавая их в аренду, они могли получать до 7 млн рублей в месяц.

Силовики задержали Чепурного и Белялова 28 мая после обысков у них дома в Москве. Отмечается, что уроженец Томска Белялов снимал жилье в столице, а у Чепурного обнаружили несколько квартир.

Суд постановил, что, оставаясь на свободе, фигуранты могут скрыться и продолжить преступную деятельность, и постановил заключить их под стражу на два месяца.

До этого Мещанский районный суд Москвы приговорил бывшего топ-менеджера госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова к 12 годам колонии строгого режима за получение взятки. Сумма взятки превысила 30 миллионов рублей.

Ранее суд арестовал замминистра природных ресурсов Кубани по делу о мошенничестве.

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