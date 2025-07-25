Чихуахуа спасла жизнь хозяину, учуяв у него сердечный приступ

Двуногая чихуахуа по кличке Чемп спасла жизнь своему хозяину, вовремя учуяв у него сердечный приступ, пишет Goodnews Network.

63-летний Эндрю Кузык из города Локуст Гроув в штате Джорджия рассказывает, что необычное поведение питомца стало первым тревожным сигналом, на который он обратил внимание, еще до появления боли в груди. По словам мужчины, он спокойно смотрел телевизор, когда собака подошла, легла на грудь и начала издавать тревожный стон — звук, которого он раньше никогда не слышал. Спустя несколько минут у мужчины начались болезненные ощущения в области сердца. Его жена Памела немедленно вызвала скорую помощь, и американца срочно доставили в больницу.

Врачи провели экстренную операцию, в ходе которой сердце мужчины дважды останавливалось. Позже доктор показал ему артерию, полностью закупоренную огромным сгустком, и признался, что за всю карьеру никогда не видел ничего подобного. Эндрю уверен: без интуитивных действий Чемпа он бы не выжил.

Это не первый случай, когда питомец проявлял удивительную чувствительность. По словам хозяина, за несколько дней до того, как ему диагностировали опухоль мозга, собака вела себя почти так же — как будто что-то предчувствовала. Сейчас Кузык борется сразу с несколькими формами рака и говорит, что его поддерживают три силы: вера, любовь жены и верность собаки.

Ранее мужчина продал свой автомобиль Ferrari, чтобы построить приют для собак.