В Испании задержали россиянку, управлявшую подпольным медицинским центром

Национальная полиция Испании задержала в Гранаде россиянку, обвиняемую в управлении подпольным медицинским салоном. Об этом сообщает ABC de Granada со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

По данным полиции, в заведении проводили процедуры по увеличению губ без медицинских гарантий и контроля со стороны специалистов. При этом центр активно рекламировался в соцсетях, привлекая тысячи подписчиков. Во время обыска в нем были найдены сотни клиентских файлов, ампулы с гиалуроновой кислотой без сертификатов и крупная сумма наличных.

Расследование началось после тревожных сигналов от Ассоциации эстетической медицины Гранады и представителей индустрии. Они предупредили о росте числа нелегальных центров, которые угрожают здоровью пациентов. Полицейские нашли доказательства, что в одном из таких мест незаконно увеличивали губы. Оказалось, что человек, который проводил операции, не имел нужных разрешений на работу в Испании.

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