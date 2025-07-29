В Подмосковье таксист накачал наркотиками пассажирку и изнасиловал ее, женщина не выжила

В Электростали таксиста будут судить за изнасилование пассажирки

В Подмосковье мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как подвез женщину. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Электростали. 31-летняя жительница Балашихи ехала домой на электричке, но проспала свою остановку, поэтому вышла на станции «Машиностроитель».

Один из таксистов предложил подвезти ее, во время беседы он узнал, что женщина находится в Электростали впервые. Фигурант, по версии следствия, опоил пассажирку напитком с наркотиком.

«Воспользовавшись помутненным состоянием женщины, обвиняемый изнасиловал ее и совершил насильственные действия сексуального характера», – сообщается в публикации.

Позже пострадавшей стало хуже, и она перестала дышать. Поняв, что ее уже не спасти, мужчина бросил ее в лесном массиве. Спустя три дня женщину нашли случайные прохожие.

Фигуранту уже предъявили обвинение. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мигрантов-водителей обвинили в высокой аварийности в России.