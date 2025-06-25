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В Польше стартует пилотная программа по переходу на сокращенную рабочую неделю

В Польше в качестве эксперимента вводят четырехдневную рабочую неделю
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Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

В Польше с 30 июня запускается пилотная программа по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает infor.pl.

Программа была принята сеймом по рекомендации министерства по делам семьи, труда и социальной политики страны. Ведомство считает, что сокращенное рабочее время принесет многочисленные выгоды как работникам, так и работодателям. С одной стороны, укрепится физическое и психическое здоровье населения, поляки получат больше времени для саморазвития и улучшат баланс между работой и личной жизнью. С другой стороны, повысятся эффективность работы и конкурентоспособность на рынке труда, снизится текучесть кадров.

Пилотная программа продлится 15-18 месяцев. Особо подчеркивается, что во время ее действия заработная плата работников не понизится.

Переход на сокращенную рабочую неделю в первую очередь связан с неизбежным демографическим кризисом в Польше.

13 мая депутат Государственной думы РФ Ярослав Нилов заявил, что Россия со временем может перейти на четырехдневную рабочую неделю благодаря использованию новых технологий.

Ранее в Госдуме разработали законопроект о сокращенной рабочей неделе.

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