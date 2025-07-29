Работники предприятий «Роснефти» очистили берега водных объектов от мусора

Работники предприятий «Роснефти» приняли участие в акции «Вода России», в рамках которой они очистили берега водных объектов от мусора и бытовых отходов, сообщает пресс-служба компании.

В Самарской области в рамках акции работники провели уборку на участке береговой линии возле набережной Волги в Самаре.

Волонтеры Куйбышевского НПЗ очистили от мусора 2,5 гектара береговой линии в месте слияния Реки и Сока, а также отправили на переработку около 5 кубометров бытовых отходов.

В Оренбургской области волонтеры «Роснефти» вместе с активистами «Движения первых» и школьниками «Роснефть-классов» собрали 10 кубометров мусора на береговых водоемах, а в Башкортостане участники акции очистили от мусора около 22 км побережья озера Асликуль.

Также в Ханты-Мансийском автономном округе волонтеры очистили 1,5 га береговой линии Нягань-Юган, а в Ямало-Ненецком автономном округе активисты собрали 6,8 тонн мусора на берегу реки Пяку-Пур.