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Отец расстрелял сыновей во время ссоры из-за наследства

Habertürk: турок расстрелял своих сыновей, поссорившись с ними из-за наследства
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Haber Turk

В Турции отец расстрелял сыновей во время ссоры из-за наследства, пишет Habertürk.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в районе Сейхан. Там 69-летний Эрол Кёсе застрелил своего 42-летнего сына Нихата Кёсе и тяжело ранил 34-летнего Месута Кёсе. Как сообщают очевидцы, стрельба произошла на фоне семейного конфликта по поводу наследства.

Расстреляв сыновей, мужчина продолжил избивать их ногами, что зафиксировали камеры видеонаблюдения. Пострадавшие были срочно доставлены в больницу соседями. Несмотря на усилия медиков, Нихат скончался от полученных ранений, Месут был прооперирован и находится в реанимации.

Эрол был задержан недалеко от своего дома и арестован после допроса в полиции. Сейчас офицеры ведут поиски еще одного мужчины, скрывшегося с места преступления.

Ранее жителя США расстреляли на похоронах его любимой морской свинки.

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