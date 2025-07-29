ФСБ опубликовала кадры задержания призывавшего к терактам нижегородца

ФСБ задержала жителя Нижегородской области по обвинению в призывах к террористической деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации следствия, задержанный размещал соответствующие сообщения в мессенджере, руководствуясь мотивами идеологической и религиозной ненависти и вражды.

В ходе обыска, дома у фигуранта силовики изъяли компьютер и средства связи. Возбуждено уголовное дело.

По решению суда нижегородца заключили под стражу.

До этого ФСБ обнародовала видео задержания россиян, призывавших к убийствам военных. Злоумышленников задержали на территориях Краснодарского края, Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской областей, а также Еврейской автономной области. В ФСБ сообщили, что задержанные размещали на страницах в своих социальных сетях и мессенджерах призывы к убийствам бойцов ВС РФ, сотрудников правопорядка, а также членов их семей. По факту инцидента возбуждены уголовные дела по статьям о пропаганде терроризма и публичных призывах к экстремистской деятельности.

Ранее севастопольца задержали за призывы бить ракетами по Крымскому мосту.