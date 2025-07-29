В Якутске дети в одном белье сбежали из детского сада и два часа гуляли по городу

В Якутске дети сами ушли из детского сада и несколько часов провели на улице. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным полиции, четыре ребенка в возрасте от четырех до семи лет смогли покинуть территорию детского сада и стали гулять по городу. Педагоги заметили отсутствие воспитанников только спустя 20 минут и стали их искать.

«Дети провели на улице около двух часов, пока их не заметил местный житель, который и сообщил о случившемся в полицию», – сообщается в публикации.

Детей обнаружили около остановки транспорта по Вилюйскому тракту.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

До этого в Орле ребенок самостоятельно ушел из детского сада, пока воспитателей не было рядом. В результате на дороге его сбил грузовик.

После инцидента заведующую обязали выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.

Ранее в Омске пятилетний ребенок самостоятельно ушел из детского сада.