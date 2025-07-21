На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Орле ребенок сам ушел из детсада и попал под грузовик

В Орле суд оштрафовал заведующую детского сада, из которого ушел ребенок
true
true
true
close
Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

Суд вынес приговор заведующей детским садом после того, как из него самовольно ушел ребенок. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в 2023 году, но решение вынесли только сейчас. В момент, когда никого из воспитателей не было рядом, ребенок сам открыл калитку и вышел с территории заведения. После этого он пошел к дороге, где его сбил грузовик. В результате пострадавший получил травмы, их характер не уточняется.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, фигуранткой стала заведующая. Выяснилось, что в детском саду не обеспечили все меры для контроля и присмотра за детьми.

«С учетом позиции государственного обвинения подсудимая судом признана виновной в совершении инкриминируемого ей преступления», – сообщается в публикации.

Женщину обязали выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.

Ранее заведующая частного детсада в Бузулуке ударила ребенка и попыталась оправдаться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами