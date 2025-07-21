В Орле ребенок сам ушел из детсада и попал под грузовик

Суд вынес приговор заведующей детским садом после того, как из него самовольно ушел ребенок. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в 2023 году, но решение вынесли только сейчас. В момент, когда никого из воспитателей не было рядом, ребенок сам открыл калитку и вышел с территории заведения. После этого он пошел к дороге, где его сбил грузовик. В результате пострадавший получил травмы, их характер не уточняется.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, фигуранткой стала заведующая. Выяснилось, что в детском саду не обеспечили все меры для контроля и присмотра за детьми.

«С учетом позиции государственного обвинения подсудимая судом признана виновной в совершении инкриминируемого ей преступления», – сообщается в публикации.

Женщину обязали выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.

Ранее заведующая частного детсада в Бузулуке ударила ребенка и попыталась оправдаться.