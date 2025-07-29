В Ленобласти дядя-мигрант изнасиловал семилетнюю племянницу

В Ленобласти мужчину задержали за надругательство над семилетней родственницей

В Ленобласти мужчину подозревают в надругательстве над ребенком. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Тосненском районе. В полицию обратилась мать семилетнего ребенка и заявила, что 42-летний брат ее мужа изнасиловал ее дочь. После этого медики осмотрели несовершеннолетнюю и обнаружили характерные травмы.

Мужчину задержали в поселке Ульяновка. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. На данный момент идет расследование. Вскоре ему изберут меру пресечения.

Известно, что до этого фигурант уже отбывал наказание за попытку кражи, разбой и причинение вреда здоровью. Помимо этого, в 2009 году его осудили за тяжкое преступление.

По данным издания, у мужчины нет гражданства. Другие местные СМИ сообщают, что фигурант является мигрантом. Также отмечается, что дядя приехал к семье в гости.

Ранее украинец изнасиловал 12-летнюю девочку возле озера в Ленобласти.