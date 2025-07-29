На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти дядя-мигрант изнасиловал семилетнюю племянницу

В Ленобласти мужчину задержали за надругательство над семилетней родственницей
true
true
true
close
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Ленобласти мужчину подозревают в надругательстве над ребенком. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Тосненском районе. В полицию обратилась мать семилетнего ребенка и заявила, что 42-летний брат ее мужа изнасиловал ее дочь. После этого медики осмотрели несовершеннолетнюю и обнаружили характерные травмы.

Мужчину задержали в поселке Ульяновка. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. На данный момент идет расследование. Вскоре ему изберут меру пресечения.

Известно, что до этого фигурант уже отбывал наказание за попытку кражи, разбой и причинение вреда здоровью. Помимо этого, в 2009 году его осудили за тяжкое преступление.

По данным издания, у мужчины нет гражданства. Другие местные СМИ сообщают, что фигурант является мигрантом. Также отмечается, что дядя приехал к семье в гости.

Ранее украинец изнасиловал 12-летнюю девочку возле озера в Ленобласти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами