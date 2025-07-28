Украинец изнасиловал 12-летнюю девочку возле озера в Ленобласти

Житель Ленинградской области изнасиловал 12-летнюю дочь супруги. Об этом стало известно «Конкретно.ру».

Инцидент произошел утром 27 июля возле озера Песчаное в Тихвинском районе.

По словам женщины, которая подала в полицию заявление, ее супруг, 41-летний гражданин Украины, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери-школьницы.

Предполагаемый насильник успел скрыться, сейчас его ищут. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет).

До этого в США мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку, купив разрешение на это у ее матери. Он заплатил женщине деньгами и наркотиками за секс с ее несовершеннолетней дочерью. 31 июля 2024 года жертва сама сообщила об этом в полицию. Пострадавшая заявила, что подверглась сексуальному и физическому насилию, попыталась сбежать из гостиничного номера, но насильник не позволял ей этого сделать.

Ранее доставщик еды заманил двух детей в подъезд и надругался над ними.