На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинец изнасиловал 12-летнюю девочку возле озера в Ленобласти

Жительница Ленобласти обвинила мужа в изнасиловании 12-летней дочери
true
true
true
close
Tinnakorn jorruang/Shutterstock/FOTODOM

Житель Ленинградской области изнасиловал 12-летнюю дочь супруги. Об этом стало известно «Конкретно.ру».

Инцидент произошел утром 27 июля возле озера Песчаное в Тихвинском районе.

По словам женщины, которая подала в полицию заявление, ее супруг, 41-летний гражданин Украины, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери-школьницы.

Предполагаемый насильник успел скрыться, сейчас его ищут. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет).

До этого в США мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку, купив разрешение на это у ее матери. Он заплатил женщине деньгами и наркотиками за секс с ее несовершеннолетней дочерью. 31 июля 2024 года жертва сама сообщила об этом в полицию. Пострадавшая заявила, что подверглась сексуальному и физическому насилию, попыталась сбежать из гостиничного номера, но насильник не позволял ей этого сделать.

Ранее доставщик еды заманил двух детей в подъезд и надругался над ними.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами