Мужчину, накачавшего полицейских наркотиками по дороге в суд, задержали спустя 15 лет

В Индии полицейские арестовали мужчину, который 15 лет назад накачал офицеров наркотиками и сбежал из-под стражи по дороге в суд, пишет Times of India.

Полиция Фирозабада арестовала Говинда Кумара — беглеца, находившегося в розыске с 2010 года, — после масштабной операции, завершившейся перестрелкой. Задержание произошло на перекрестке Нагла Бари на Фатехабад-роуд, где преступник встречался со своим адвокатом.

Говинд скрылся во время транспортировки из окружной тюрьмы в суд по делу о мошенничестве. Он подмешал наркотики в еду двум сопровождавшим его полицейским, обезвредил конвоиров, после чего скрылся, даже не снимая наручников. Позже за информацию, ведущую к его поимке, была объявлена награда в размере $575.

После ареста полиция раскрыла, что Говинд Кумар сменил личность и скрывался под несколькими именами – Саурабх, Бхану и Джайн Сахаб. При задержании у него был изъят самодельный пистолет, два стреляных и три боевых патрона.

«Когда мы окружили подозреваемого, он открыл огонь. Полиция была вынуждена ответить, в результате чего преступник получил ранение в ногу. Он был задержан и госпитализирован под стражей. Ведется дальнейшее расследование», — говорится в заявлении.

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